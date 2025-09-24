¿Cuál es la imagen de Colombia ante la ONU? Mañanas Blu, miércoles, 24 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 24 de septiembre de 2025:



Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU.

Hambler Patiño, personero de Segovia, Antioquia, se pronunció sobre los los 23 mineros atrapados en un socavón en en el municipio.

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, profundizó sobre la tutela que radicó junto a Carolina Corcho contra el CNE por "condicionamientos" para la fusión del partido del Pacto Histórico.

Susana Muhamad, precandidata presidencial, dio detalles de los problemas que enfrenta el Pacto Histórico para llevar a cabo su consulta.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, dio declaraciones sobre las personas que murieron tras consumir licor adulterado.

Margarita Rosa de Francisco, actriz y escritora colombiana, habló del supuesto subsidio universitario que pidió para estudiar en la UNAD.

