En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Cuál es la imagen de Colombia ante la ONU? Mañanas Blu, miércoles, 24 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 24 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 24 de septiembre de 2025:

  • Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU.
  • Hambler Patiño, personero de Segovia, Antioquia, se pronunció sobre los los 23 mineros atrapados en un socavón en en el municipio.
  • Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, profundizó sobre la tutela que radicó junto a Carolina Corcho contra el CNE por “condicionamientos” para la fusión del partido del Pacto Histórico.
  • Susana Muhamad, precandidata presidencial, dio detalles de los problemas que enfrenta el Pacto Histórico para llevar a cabo su consulta.
  • El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, dio declaraciones sobre las personas que murieron tras consumir licor adulterado.
  • Margarita Rosa de Francisco, actriz y escritora colombiana, habló del supuesto subsidio universitario que pidió para estudiar en la UNAD.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad