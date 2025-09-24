¿Cuál es la imagen de Colombia ante la ONU? Mañanas Blu, miércoles, 24 de septiembre de 2025

Actualizado: 24 de sept, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 24 de septiembre de 2025:
- Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, se refirió al discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU.
- Hambler Patiño, personero de Segovia, Antioquia, se pronunció sobre los los 23 mineros atrapados en un socavón en en el municipio.
- Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, profundizó sobre la tutela que radicó junto a Carolina Corcho contra el CNE por “condicionamientos” para la fusión del partido del Pacto Histórico.
- Susana Muhamad, precandidata presidencial, dio detalles de los problemas que enfrenta el Pacto Histórico para llevar a cabo su consulta.
- El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, dio declaraciones sobre las personas que murieron tras consumir licor adulterado.
- Margarita Rosa de Francisco, actriz y escritora colombiana, habló del supuesto subsidio universitario que pidió para estudiar en la UNAD.
Escuche el programa completo aquí: