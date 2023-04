Pelea de hinchas de Atlético Nacional: Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa completo

El presidente del Atlético Nacional, Mauricio Navarro, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, dijo que el fútbol no se puede politizar, en referencia a la determinación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero , de no prestar el estadio Atanasio Girardot por los recientes disturbios con las barras bravas.

"El fútbol es para unir, no para dividir. Si alguien intenta politizarlo, no lo permitiremos. No permitiremos que se utilice el estadio del Atlético Nacional para fines políticos. El fútbol es un deporte que une a las personas y no debe ser utilizado para generar divisiones", dijo.

Atlético Nacional vive una pelea intensa con una de las principales barras bravas del equipo verdolaga, luego de que el club verdolaga les quitará beneficios económicos a la agrupación, como el acceso a un grueso paquete de boletería, incentivos por cuidar a hinchadas visitantes y el pago de la logística en el estadio.

Al respecto, Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, se refirió a los hechos presentados en el Atanasio Girardot, en donde miembros de esta barra protagonizaron actos vandálicos con explosivos y armas blancas; los cuales dejaron 89 personas lesionadas y negó ser barrista del verde paisa.

El alcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía , envuelto en un escándalo por desnudarse en una discoteca de su municipio dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que fue víctima de un intento de homicidio porque le suministraron escopolamina.

El alcalde Mejía afirmó que no consumió voluntariamente la droga y que fue víctima de un acto premeditado.

Este lunes, 17 de abril, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo , quien se refirió a varios de los temas que se tratarán en la visita del presidente de la República, Gustavo Petro , con su similar en ese país, Joe Biden.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, entregó detalles sobre los cambios que tiene el programa y cómo serán implementados.

La jefe de cartera destacó el programa, pero señaló que se trataba de una iniciativa desfinanciada, “los recursos nos estaban disponibles presupuestalmente”, dijo.