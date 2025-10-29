Emergencia en Jamaica y Cuba por huracán Melissa: Mañanas Blu, miércoles, 29 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de octubre de 2025:



José Noé Ríos, embajador de Colombia en Cuba, se pronunció sobre el paso del huracán Melissa por su país.

Emiliana Bernard, embajadora de Colombia en Jamaica, habló sobre el paso del huracán Melissa en las islas.

Laura Gallego, exseñorita Antioquia, se expresó sobre la polémica por un video en el que muchos la catalogaron de incitar la violencia en el país.

Alberto Merlano, exgerente del Acueducto de Bogotá, profundizó acerca de su sanción por el caso de las basuras.

, profundizó acerca de su sanción por el caso de las basuras. Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dio detalles de las consultas de marzo de 2026.

Escuche el programa completo aquí: