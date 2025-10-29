Emergencia en Jamaica y Cuba por huracán Melissa: Mañanas Blu, miércoles, 29 de octubre de 2025

Actualizado: 29 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de octubre de 2025:
- José Noé Ríos, embajador de Colombia en Cuba, se pronunció sobre el paso del huracán Melissa por su país.
- Emiliana Bernard, embajadora de Colombia en Jamaica, habló sobre el paso del huracán Melissa en las islas.
- Laura Gallego, exseñorita Antioquia, se expresó sobre la polémica por un video en el que muchos la catalogaron de incitar la violencia en el país.
- Alberto Merlano, exgerente del Acueducto de Bogotá, profundizó acerca de su sanción por el caso de las basuras.
- Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dio detalles de las consultas de marzo de 2026.
Escuche el programa completo aquí: