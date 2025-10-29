En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Emergencia en Jamaica y Cuba por huracán Melissa: Mañanas Blu, miércoles, 29 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 29 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de octubre de 2025:

  • José Noé Ríos, embajador de Colombia en Cuba, se pronunció sobre el paso del huracán Melissa por su país.
  • Emiliana Bernard, embajadora de Colombia en Jamaica, habló sobre el paso del huracán Melissa en las islas.
  • Laura Gallego, exseñorita Antioquia, se expresó sobre la polémica por un video en el que muchos la catalogaron de incitar la violencia en el país.
  • Alberto Merlano, exgerente del Acueducto de Bogotá, profundizó acerca de su sanción por el caso de las basuras.
  • Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dio detalles de las consultas de marzo de 2026.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad