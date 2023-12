¿Gremios y sindicatos lograrán definir salario mínimo?: Mañanas Blu, diciembre 13 de 2023

¿Gremios y sindicatos lograrán definir salario mínimo?, es la gran pregunta que por estos días se hacen muchos en el país. A la fecha no hay un acuerdo concreto sobre el salario mínimo con el Gobierno, sumado a las preocupaciones que ya han expresado sobre la reforma laboral .

En Mañanas Blu el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, habló sobre cómo avanza la mesa de concertación, recalcando que, ahora, “el palo no está para cucharas”.

El presidente de Fenalco señaló que la propuesta que presentaron las centrales obreras “no tiene mucha sensatez” y no tiene bases técnicas, lo que aleja aún más la posibilidad de llegar a un conceso entre las partes. Según dijo, lo que se debata sobre el salario y el trabajo tiene que hacerse teniendo en cuenta la realidad del país.

Publicidad



“Pues la verdad que con la propuesta que se hizo ayer por parte de las centrales obreras no hay mucha sensatez. Sí hay armonía porque todos queremos llegar a un acuerdo, tanto el Gobierno como las centrales obreras y nosotros representando a los empresarios. Lamentablemente, la propuesta que se hizo, sin ninguna base técnica, aleja las posibilidades de concertar y entenderse, porque la realidad del país es otra, la realidad de la economía, la realidad del empleo, la realidad de la inflación. O sea, que el palo no está para cucharas en esta oportunidad y creemos que hay que ser un acuerdo muy sensato y prudente, acorde a lo que está pasando en Colombia y en la economía”, sentenció.

Más voces

Por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), respondió a si es factible o no que, desde el punto base del aumento del 18 % que piden los sindicatos en aras de la negociación, pueda bajarse de esa cifra.

Publicidad

“Lo que pasa es que cuando hay propuestas sobre la mesa uno puede discutirlas, cuando solamente una de las partes hace propuesta y la otra no hace propuestas, pues no hay como discutir nada. Ese es el problema que tenemos con los gremios hoy en el país, en la propuesta de la mesa de concertación y es que ellos no presentaron propuesta”, recalcó.

Escuche el programa completo aquí: