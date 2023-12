“No sé de dónde surge tanta polémica”: representante María Lopera sobre trámite de reforma laboral

La representante María Eugenia Lopera, del partido Liberal y presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, explicó en diálogo con Mañanas Blu , con Camila Zuluaga, qué sucedió con la más reciente citación para discutir los impedimentos para la reforma laboral, precisamente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes

"El trámite o la discusión no ha iniciado, hoy se anunció el proyecto para mañana. No veo el problema. La verdad no sé de dónde surge tanta polémica", dijo la representante.

En ese sentido, agregó que "no hay ninguna arbitrariedad", pues, detalló la representante, "el artículo 291 de la ley 15 permite que se hagan antes o durante el trámite del proyecto de ley".

"No fue nada de que se cambió el orden del día, es un punto, que estaba publicada. No hay ningún vicio, ni problema. No entiendo por qué se sintieron algunos molestos", añadió.

Según explicó, los representantes han radicado sus impedimentos en diferentes momentos y, según la ley quinta, estos deben ser sometido a votación.

"Todos deberíamos conocer la ley quinta que es muy clara", sentenció la representante Lopera, insistiendo en que no ve ningún problema.

"Aquí no hay ningún misterio, ni se está haciendo nada secretamente. Mañana se inicia, hoy s e anunció como dice la norma", concluyó Lopera.