Salario mínimo: sindicatos no cambiarán pedido de 18% hasta ver una oferta de los gremios

Las posibilidades de lograr un acuerdo sobre el salario mínimo se están enredando en medio del clima de tensión en la mesa de empresarios, trabajadores y gobierno.

Los sindicatos se quejan de que hay una deuda histórica con los trabajadores y os gremios dicen que la petición de los sindicatos "salió bajo la manga" y que les preocupa la reforma laboral . Para rematar, el Gobierno acusa a los empresarios de estar “cómodos” con la precarización laboral.

Los sindicatos también pusieron sobre la mesa una petición de incremento de 18%, es decir, quieren que el salario mínimo pase de $1.314.000, subsidio de transporte incluido, a $1.550.000 aproximadamente.

La propuesta se basa en el argumento de que, en los últimos años, se tomó la productividad total de la economía y no la productividad de los trabajadores y que, además, no se tuvo en cuenta que los más pobres, generalmente, experimentan una inflación más alta. En total, la deuda sería de 36 puntos de aumento en los últimos 17 años.

Los gremios llegaron a la mesa sin cifra, igual que el año pasado, y pusieron sobre la mesa una constancia con sus preocupaciones. También les pidieron a los sindicatos que replanteen la cifra y la respuesta fue un contundente no.

“Absolutamente, en cualquier negociación, una parte propone una cosa y la otra dice si sí o si no y propone otra. De tal manera, que hasta que ellos no propongan nada, nosotros no vamos a revaluar nada”, dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.

Los gremios pidieron tener en cuenta las cifras de inflación que este año podrían cerrar entre 9.2% y 9.4% y también el hecho de que la productividad fue negativa.

“Hacemos una invitación a que mantengamos una metodología técnica que busque construir, conjuntamente, una decisión que, considerando tanto el entorno complejo que atravesamos en materia económica, así como todos los elementos bases para la determinación de la cifra del salario, logre el mejoramiento y beneficio general de la sociedad, con miras a recuperar y proteger el poder adquisitivo de los salarios y a facilitar también el necesario crecimiento de nuestra economía y la capacidad de generar más y mejores empleos formales”, señala la carta presentada por la Andi, Fenalco, Acopi, Asobancaria y la SAC.

A pesar de las declaraciones tanto los gremios como los sindicatos dijeron estar dispuestos a seguir intentando el acuerdo. Por ahora los próximos días serán para reuniones bilaterales entre el gobierno nacional y cada una de las partes por separado y el próximo viernes habrá una nueva cita para la mesa en pleno para buscar un acuerdo.

Si no hay acuerdo entre las partes la decisión quedará por completo en manos del gobierno quien debe expedir el decreto reglamentario antes del cierre de diciembre.

Según el Dane, este año 2.5 millones de trabajadores se ganan un salario mínimo y 10.4 millones más ganan menos que eso.

