Gustavo Bolívar revela que no acepta curul en el Concejo de Bogotá: Mañanas Blu, octubre 24 de 2023

El martes, 24 de octubre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien habló de la estrategia para evitar la compra de votos en las elecciones regionales. El presidente Gustavo Petro autorizó pagar recompensas a quienes denuncien la compra.

“Le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”, afirmó.

Además, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, dialogó de sus propuestas, del plan de gobierno y su decisión de no tomar una curul en el Concejo en caso de quedar de segundo en las elecciones.

“Yo soy muy franco. Alguna vez contemplé la posibilidad y mis hijos vieron y me dijeron ‘papá, otros cuatro años no, bueno, en el Concejo no’. Esa pregunta nos la hicieron anteayer y me causó curiosidad que yo fui el único que levantó la paleta diciendo no”, comentó.

El candidato a la Gobernación de Antioquia Luis Pérez, explico la adhesión de Julián Bedoya a su campaña y su tendencia política que catalogó como progresista.

“Yo no soy petrista, no soy de ningún extremo, ni de derecha ni de izquierda, al país eso no le hace bien. Eso nos quita el espacio a dirigentes progresistas, de centro. Toda mi vida he sido un dirigente progresista, en el sentido de avanzada, de hacer obras grandes, de pensar en el futuro”, puntualizó.

Asimismo, el candidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder, conversó sobre una denuncia por su nacionalidad estadounidense que “no es impedimento para aspirar a gobernar la capital del Valle”.

“Los caleños somos muy conscientes de que la ciudad está quedada, sobre todo si uno se compara con otras ciudades. Acabamos de vivir cuatro años trágicos, de una administración nefasta”, dijo Eder.

Cesar Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, expuso los riesgos que la desinversión en el sector de los hidrocarburos podría acarrear para el futuro de Ecopetrol.

“Consideramos que, sin firmar incluso nuevos contratos, podemos llegar al millón de barriles mejorando el factor de recobro, haciendo inversiones, trayendo tecnología, haciendo los proyectos que hoy están cancelando. De ahí deben salir los recursos para la transición. En eso estamos de acuerdo con el Gobierno, hay que hacer la transición, pero tiene que ser una transición sostenida, una transición responsable, no una transición romántica”, enfatizó el dirigente sindical.

También, pasó por los micrófonos Jaime Andrés Beltrán candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, quien aseguró que no tiene vínculos políticos con los Aguilar y se pronunció sobre su no asistencia al último debate electoral.

“Hace 15 días lo manifesté a través de un video, lo dije públicamente que no volvíamos a los debates porque se está volviendo un escenario hostil donde los once se dedicaban a ir a atacar a Jaime Andrés, a hablar contra Jaime Andrés, a señalar de manera sin fundamentos y sin bases, haciendo aseveraciones que no correspondían”, respondió.

Por último, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, dio detalles de qué es lo que le piden al Gobierno, pues, aunque “apunta en la dirección correcta, requiere ajustes”.

“El envejecimiento poblacional de nuestro país ha sido acelerado. Cada vez hay menos jóvenes en proporción a los adultos mayores. Así que entre menos y al umbral, mayor va a ser la posibilidad de hacer ese esquema público sostenible en el tiempo”, agregó.

