Horas de tensión por paso de huracán Melissa en Jamaica: Mañanas Blu, martes, 28 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 28 de octubre de 2025:



Daniel Quintero, precandidato presidencial , dio detalles acerca del proceso de recolección de firmas con el que busca inscribir su candidatura a la presidencia.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico , profundizó sobre su descontento con Carolina Corcho por la cabeza de la lista al Senado.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá , se pronunció acerca del racionamiento de energía en la capital y la sabana.

Richard Sánchez, gerente de Fedepapa , habló sobre el precio de las papas importadas en el país.

Emilia Díaz, turista argentina atrapada en Jamaica, contó los momentos que está viviendo debido al huracán Melissa.

Escuche el programa completo aquí: