Horas de tensión por paso de huracán Melissa en Jamaica: Mañanas Blu, martes, 28 de octubre de 2025

Actualizado: 28 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 28 de octubre de 2025:
- Daniel Quintero, precandidato presidencial, dio detalles acerca del proceso de recolección de firmas con el que busca inscribir su candidatura a la presidencia.
- María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, profundizó sobre su descontento con Carolina Corcho por la cabeza de la lista al Senado.
- Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, se pronunció acerca del racionamiento de energía en la capital y la sabana.
- Richard Sánchez, gerente de Fedepapa, habló sobre el precio de las papas importadas en el país.
- Emilia Díaz, turista argentina atrapada en Jamaica, contó los momentos que está viviendo debido al huracán Melissa.
