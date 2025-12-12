Incertidumbre por el aumento de la UPC en 2026: Mañanas Blu, viernes, 12 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 12 de diciembre de 2025:



Majer Abushihab, abogado de la familia Forero , se pronunció acerca de cómo va la investigación del caso de las menores que fallecieron tras ser envenenadas con talio.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, dio detalles del aumento de la UPC para 2026.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, profundizó sobre la razón de su viaje a Washington.

, profundizó sobre la razón de su viaje a Washington. Erlin Suárez, personero de Dibulla, La Guajira, habló sobre qué se sabe del asesinato de una niña de 3 años en el municipio.

