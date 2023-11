Incertidumbre por medicamentos: Mañanas Blu, 1 de noviembre de 2023

Este miércoles, 1 de noviembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se habló sobre la incertidumbre por medicamentos tras el anuncio de Cruz Verde. El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, desmintió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , sobre las utilidades de la EPS el año pasado.

“La responsabilidad de financiarlas no es de Cruz Verde, no es de Sanitas, es el Estado quien tiene que garantizar. (Los pacientes) no se pueden quedar sin medicamentos. Lo primero es que necesitamos que el Gobierno garantice que habrá suficiente para eso, porque sin financiación suficiente no será posible el suministro”, indicó Rueda.

Además, Marcos Peckel, líder de la comunidad judía en Colombia, lamentó la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro sobre llamar a consultas a la embajadora y espera que “no pase de eso”, es decir, que se rompan las "relaciones estratégicas" entre las naciones.

“Lamentamos la decisión del presidente Petro de llamar a la embajadora a consultas. Esperamos que no pase de eso; es una protesta diplomática establecida y realmente ningún país democrático ha realizado este acto en este momento, de llamar al embajador de Israel a consultas, tomando en cuenta cómo comenzó esto, cómo fueron masacrados de manera salvaje 1.500 judíos y cómo aun hay 240 secuestrados en Gaza”, sentenció.

Por otro lado, el exfutbolista colombiano Iván René Valenciano explicó qué fue lo que realmente pasó luego de que se conociera una foto detenido en Estados Unidos, en la ciudad de Weston, por manejar bajo efectos del alcohol. Según admitió en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, sí se tomó “unos tragos”, pero fue la noche anterior al incidente.

“El domingo estaba con mi señora, con mi familia, salimos a comer y me acosté tarde; estábamos tomándonos unos tragos. En la mañana salí a hacer unas vueltas y, como todo, un accidente que puede pasar. Se hablan tantas cosas, pero bueno, las leyes aquí en Estados Unidos son de esa manera y listo, me llevaron y me presenté en la Corte”, relató.

Finalmente, Ante la preocupante crisis de escasez de medicamentos que afecta al país, en particular a los 27.904 trámites represados y que no han obtenido registro sanitario, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó una medida cautelar de urgencia, por lo que el magistrado Luis Alfredo Zamora habló sobre el decreto y lo que le solicitan al Gobierno Nacional.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: