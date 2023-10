“No mienta ministro”: representante Andrés Forero se va contra Jaramillo por reforma a la salud

Toda una polémica se generó por cuenta de un trino del Ministerio de Salud, donde el ministro Guillermo Jaramillo aseguró a través de un video que la cartera estaba al día con las EPS y aprovechó la oportunidad para destacarla reforma a la salud que proponen desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Destaca que, para evitar estas situaciones, la #ReformaALaSalud busca pagar directamente a los hospitales y centros de salud que ofrezcan la atención y asistencia médica”, se puede leer en la publicación.

Trino del Ministerio de Salud

La reacción del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, no se hizo esperar y comentó sobre la publicación sobre tardanzas a la hora de hacer pagos a las EPS e incluso sacó al ruedo la discusión sobre los pagos a las IPS y el SOAT.

No mienta ministro. Pagaron 3 meses tarde presupuestos máximos de julio, todavía no pagan octubre y adeudan $800.000 MM de ajustes de 2022. Además la UPC es insuficiente, como señalan varios estudios. Para rematar no le pagan a las IPS lo del SOAT diferencial tras 10 meses.

Trino de Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Reveló que se trató de pagos, pero hechos de manera atrasada, “son unos pagos que estaban retrasados desde el mes de julio y que acaba de pagar el Gobierno Nacional de manera tardía, de manera extemporánea y se las pagó a la CPS en el caso de los presupuestos máximos para julio con un rezago de tres meses y de hecho no sabemos, todavía no pagan los de octubre que debieron haberlos pagado de manera anticipada y no sabemos qué va a pasar para los meses de noviembre y diciembre”, argumentó.

Agregó que buscan satanizar las EPS y advirtió que los colombianos terminarán pagando las consecuencias de dichas decisiones, “ellos creen que esto es solamente una cuestión de las EPS que no están queriendo pagar, un poco están tratando de satanizarlas, pero a la posta de quienes van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos”, sentenció.

Otro de los temas que se volvió eje de discusión fue el Soat, sobre el cual explicó que, en el sistema actual, “si se tiene un accidente y uno está en una moto, por ejemplo, que fue beneficiada con esa tarifa diferencial, el SOAT como seguro paga hasta cierto monto, más o menos las atenciones, hasta 10 millones de pesos. Y lo que definió el gobierno al rebajar la tarifa del SOAT es que esa cobertura ya no estaba a cargo del asegurador, sino que estaba a cargo del sistema a través de la ADRES”.

