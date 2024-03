Las dos caras de los desmanes del 8M: Mañanas Blu, marzo 11 de 2024

El lunes, 11 de marzo, en Mañanas Blu, con Nestor Morales, la activista feminista 'La Pelirroja' se conectó para hablar sobre los desmanes y enfrentamientos que hubo en las marchas del 8M entre este colectivo y la Fuerza Pública.

“Sí hay actos, hay actos violentos. Hay chicas que se expresan desde acciones, sí que de pronto son muy visibles porque son violentas, de cierta manera, pero son acciones que también se generan cuando no hay una tensión oportuna, cuando no hay una escucha activa por parte del Gobierno”, dijo en Mañanas Blu.

También, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se conectó para hablar acerca de los desmanes y enfrentamientos que hubo en las marchas del 8M entre este colectivo y la Fuerza Pública.

“La instrucción era no estar, por parte de la UNDMO, a lo largo de la marcha, solamente intervenir cuando fuera necesario; estar a una distancia prudente que garantizara que no hubiera tensión entre los diferentes actores (…) Básicamente, la marcha se desarrolló en su mayoría pacífica, pero hubo algunos momentos de tensión, como la destrucción de perderos de transporte público, vandalismo a estaciones de TransMilenio, pero se resolvió”, contó.

Lucy García, gobernadora de Sucre, habló sobre las propuestas en las que se trabaja desde el Gobierno para reducir las tarifas de la energía en el Caribe colombiano.

"Una de las propuestas es la creación de un fondo temporal para la estabilización de las tarifas, por lo que no es justo que las pérdidas técnicas y no técnicas sean cargadas a los usuarios. Esa es la solución inmediata. La costa Caribe tiene una particularidad Entonces debe tenerse un marco especial y regulador para que las características que nos exijan se puedan dar", dijo la gobernadora.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se conectó para hablar sobre las investigaciones que se adelantan por el presunto cartel dedicado a la contratación de vehículos blindados en Colombia.

“Acá estamos tomando una medida cautelar en una investigación preliminar. La investigación continuará más adelante. De hecho, la semana pasada tuvimos visitas a estas empresas, recolectamos mucho material probatorio que se debe tener un tiempo para decantar, para evaluarlo, para mirar qué otras pruebas encontramos allí y ya en el curso de una investigación con las debidas garantías. También para, pues para los intervenidos y para las personas que están investigadas, se determinará qué ocurre con esa investigación. Aquí lo que hay es indicios graves que nos permiten tomar la medida cautelar y sobre todo el riesgo de que si no la tomamos, la conducta puede ser mucho más gravosa”, indicó.

Camilo González Posso, jefe negociador con el Estado Mayor Central de las Farc, habló sobre cómo avanzan los diálogos con estas disidencias.

“La otra disposición que ha sido parte de una discusión que en ningún otro proceso se había logrado formalizar y es el de establecer la prohibición de presidencia armada uniformada en los centros poblados. En Colombia, ahí la ruralidad está estructurada alrededor de centros poblados y pues las comunidades se quejan y hay quejas de toda la ciudadanía cuando se presentan estas manifestaciones, exhibiciones, ejercicios y hasta confrontaciones en centros poblados por parte de diferentes grupos y en forma cruzada. Entonces yo creo que va a llevar a la exigibilidad de estricto cumplimiento de respeto a la población civil son disposiciones nuevas que no se habían experimentado en el país, lo que me parece que hay que pasar de la letra a los hechos, pero hay manifestaciones de voluntad en ese sentido, me parece que es un paso adelante”, dijo.

El embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, explica la situación de orden público que se vive actualmente en su país.

"Es un caos, la gente está muriendo de hambruna porque no pueden evacuar. Todas las imágenes que ustedes están se están dando cuenta, donde están matando a la gente en presencia, pues digamos de la comunidad internacional, de los derechos humanos y pues nadie dice absolutamente nada. Eso es el caos total. Porque hoy en día, pues en el siglo veintiuno uno dice cómo esas cosas pueden estar pasando y nosotros al lado de todos esos países del primer al mundo y no pasa absolutamente nada", dijo.

El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, habló sobre la propuesta que hizo el expresidente Uribe de que un millón de antioqueños aporten $1 millón para terminar vías 4G en el departamento.

“La idea es facilitar la creación de un patrimonio autónomo, el de la CIA Central, que es una entidad adscrita al Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la Idea, de tal suerte que cualquiera de los antioqueños que quiera hacer el aporte del millón de pesos pueda tener la certeza que va a llegar a un buen sitio y que se van a aplicar única y exclusivamente en habilitar el cierre financiero de una vida tan importante para Antioquia y para el país”, señaló el gobernador Rendón.

Escuche el programa completo: