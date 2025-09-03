Publicidad

Los puntos clave de la reforma tributaria de Petro: Mañanas Blu, miércoles, 3 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 3 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:27 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 3 de septiembre de 2025:

  • Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dio detalles sobre la llegada de los vagones del metro al país.
  • David Jiménez, representante de las estaciones de servicio, se refirió sobre el incremento de la gasolina por reforma tributaria.
  • Diomar García, empresario de conciertos, habló sobre el incremento del IVA con la reforma tributaria.
  • Carlos Ramírez, bicicrocista colombiano, se pronunció acerca del presupuesto a los deportistas.
  • Jaime Humberto Tobar, ternado a magistrado de la Corte Constitucional, profundizó sobre la elección en el Senado.

Escuche el programa completo aquí:

