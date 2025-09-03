Los puntos clave de la reforma tributaria de Petro: Mañanas Blu, miércoles, 3 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 03, 2025 12:27 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 3 de septiembre de 2025:
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dio detalles sobre la llegada de los vagones del metro al país.
- David Jiménez, representante de las estaciones de servicio, se refirió sobre el incremento de la gasolina por reforma tributaria.
- Diomar García, empresario de conciertos, habló sobre el incremento del IVA con la reforma tributaria.
- Carlos Ramírez, bicicrocista colombiano, se pronunció acerca del presupuesto a los deportistas.
- Jaime Humberto Tobar, ternado a magistrado de la Corte Constitucional, profundizó sobre la elección en el Senado.
Escuche el programa completo aquí: