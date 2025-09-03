Los puntos clave de la reforma tributaria de Petro: Mañanas Blu, miércoles, 3 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 3 de septiembre de 2025:



Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dio detalles sobre la llegada de los vagones del metro al país.

David Jiménez, representante de las estaciones de servicio, se refirió sobre el incremento de la gasolina por reforma tributaria.

Diomar García, empresario de conciertos, habló sobre el incremento del IVA con la reforma tributaria.

Carlos Ramírez, bicicrocista colombiano, se pronunció acerca del presupuesto a los deportistas.

, se pronunció acerca del presupuesto a los deportistas. Jaime Humberto Tobar, ternado a magistrado de la Corte Constitucional, profundizó sobre la elección en el Senado.

