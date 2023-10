Niños, los más afectados por bombardeos en Franja de Gaza: Mañanas Blu, octubre 18 de 2023

Este miércoles en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el doctor Mahmoud Alimoor, médico residente en la Franja de Gaza, quien recibe a cientos de personas víctimas de los ataques entre Israel y el grupo Hamás.

Alimoor explicó como han hecho para atender a los heridos que llegan día a día por cuenta de los bombardeos.

“Así no haya insumos, no vamos a abandonar. Trabajamos con lo que hay, no hay suficientes insumos. Creo que la guerra va por muy largo tiempo y no se sabe hasta cuándo nos van a permitir que entren insumos médicos, por lo cual intentamos no usar todo lo que tenemos”, relató.

Adicionalmente, Alimoor afirmó que la mayoría de los heridos han sido niños.

"De forma general, 60 % de los que nos llegan son niños, la mayoría son niños (…) Trabajo con lo que hay, en muchas ocasiones saturamos sin anestesia”, indicó.

Por su parte, luego del bombardeo a un hospital en Gaza, el mayor Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, se refirió a este ataque.

"Ningún cohete explotó en el hospital, sino en el estacionamiento del hospital”, explicó el mayor Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

