¿Nuevo escándalo en la UNGRD? Mañanas Blu, lunes, 15 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 15 de diciembre de 2025:



Pedro Sánchez, ministro de Defensa , se pronunció sobre el paro armado del ELN.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, dio detalles de sus denuncias contra el director de la UNGRD.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, respondió ante las denuncias de Angie Rodríguez en su contra.

Edgar Callejas, secretario de Educación de Bello, Antioquia, habló sobre el accidente de bus escolar en Antioquia.

, habló sobre el accidente de bus escolar en Antioquia. Álvaro Cárter, diputado de Chile, profundizó sobre la victoria de José Antonio Kast.

