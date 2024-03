¿Otro caso de corrupción en la UNGRD?: Mañanas Blu, marzo 12 de 2024

El martes, 12 de marzo, en Mañanas Blu, con Nestor Morales, el coronel Julián Rincón, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército N 32, explicó la situación de 11 helicópteros comprados a Rusia que están estacionados sin poder usarse.

“Nos imposibilita el contrato de mantenimiento por la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania. Son filiales rusas de la casa matriz de las aeronaves, ese es el origen del problema”, dijo.

Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), alertó sobre otro posible caso de corrupción dentro de la entidad, específicamente en la contratación de maquinaria amarilla.

“Parte de la misional de la entidad tiene que ver con desplegar maquinaria amarilla a lo largo y ancho de la geografía nacional, que es bastante accidentada. Y en este momento pues eso no parece claro. Lo decía ayer el presidente en su discurso. A veces no es claro si efectivamente se están contratando y que si las cosas que se pagan efectivamente se llevan a cabo. (…) el caso de la maquinaria amarilla también me preocupa. Me preocupa profundamente porque es cuantioso. Entonces, esos miles de horas de maquinaria amarilla que se contratan se deben ejecutar de la mejor manera y pues yo iré a donde tenga que ir, en lo que me tenga que ir para garantizar que esos recursos no se pierdan”, dijo el funcionario.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, habló sobre la situación que enfrenta el departamento por la presencia de disidencias de Farc.

“Esa guerrilla que hoy quiere alterar la convivencia y el renacer económico de toda la zona del sur del departamento del Tolima. Nosotros hace más de 15 años no sufríamos retenes en las diferentes vías del departamento y otra vez lo estamos volviendo a sentir; hace más o menos 20 días tuvimos un retén de estas disidencias de las Farc en el municipio entre Chaparral y el municipio de Ataco, un sitio que se llama Las Señoritas y Santiago Pérez. También tuvimos retenes ilegales en Puerto Saldaña, en el municipio de Río Blanco”, indicó.

María Constanza García, viceministra de Infraestructura, se conectó para hablar sobre la carta con la que el Gobierno respondió a Antioquia por los reclamos en la financiación de las vías 4G en el departamento.

"Tenemos hoy una discusión frente a las obras del túnel Guillermo Gaviria que se están haciendo entre la gobernación de Antioquia y el Invías, desde el año 2021 hoy ha reservado cerca de 1.4 billones de pesos. Y ahí es donde tenemos hoy una primera discusión y es la necesidad de unos recursos adicionales de 550 mil millones de pesos", explicó.

