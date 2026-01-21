¿Pensiones en riesgo tras decreto del gobierno? Mañanas Blu, miércoles, 21 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 21 de enero de 2026:



Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde , se pronunció sobre la reducción de la prima de servicios a congresistas.

, se pronunció sobre la reducción de la prima de servicios a congresistas. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá , dio detalles sobre la línea 2 del metro de Bogotá.

, dio detalles sobre la línea 2 del metro de Bogotá. Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial , comentó sobre la consulta de marzo.

, comentó sobre la consulta de marzo. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló sobre el decreto del Gobierno Petro que busca que el ahorro pensional se invierta en Colombia.

Escuche el programa completo aquí: