Vivienda colapsó en zona donde recomendaron evacuación preventiva en el centroriente de Medellín

Una alerta de la comunidad y una atención oportuna por parte de organismos de gestión del riesgo evitaron una tragedia en un barrio del centroriente de Medellín por el deterioro estructural identificado en varias viviendas.

Fueron las grietas en varios muros de uno de los inmuebles ubicado en el barrio El Pinal las que llevaron a sus residentes a reportar lo que estaba sucediendo al Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Tras una evaluación de la zona la entidad recomendó la evacuación preventiva de un total de seis viviendas por riesgo de colapso, un hecho que se consumó horas más tarde en una de las estructuras, pero sin personas lesionadas o fallecidas porque ya estaba deshabitada.

El director del Dagrd, Carlos Quintero pidió a la ciudadanía solicitar en cualquier momento y de manera oportuna a las respectivas entidades conceptos sobre edificaciones que consideren con algún nivel de riesgo.



"Una vez más, hacemos un llamado a la ciudadanía, si evidencia grietas, patologías estructurales dentro de sus viviendas, reportar inmediatamente al 123 y solicitar una visita de inspección por riesgo", aseguró el funcionario.

Aunque no ha iniciado formalmente la primera temporada de lluvias para Medellín y la subregión metropolitana, las autoridades permanecen en constante monitoreo de zonas de riesgos y fuentes hídricas, pues las precipitaciones de inicio de año ya cobraron la vida de un joven arrastrado por la creciente de una quebrada en el sector de Villatina.