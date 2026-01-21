¡No se quede sin su cupo! Medellín abre convocatoria para educación superior

¡Pilas, no que quede sin su cupo! En Medellín se abrió una la convocatoria Matrícula Cero para educación superior. La fecha límite para que haga su inscripción estará habilitada hasta el próximo 6 de febrero.

la posibilidad de acceder a una institución de educación superior y estudiar la carrera de sus sueños, puede parecer para muchos jóvenes de la ciudad de Medellín solo eso, un sueño, sin embargo, ese anhelo se puede hacer realidad este en este 2026 a través de la convocatoria Matrícula Cero.

En una alianza entre La Alcaldía de Medellín y la Agencia de Educación Postsecundaria - Sapiencia–, se dio apertura a la convocatoria del programa Matrícula Cero, a la que se vinculan varias Instituciones de educación superior del municipio para que más ciudadanos accedan y permanezcan en la educación superior pública.

De acuerdo con Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia, en total serán 46.667 cupos los habilitados para el primer semestre del 2026, en el que los beneficiarios obtendrán el pago de matrícula y derechos complementarios en programas técnicos, tecnológicos y profesionales, La inversión para este semestre asciende a 37 mil millones de pesos.



“Abrimos más de 46.000 oportunidades, invertiremos más de 37.000 millones de pesos porque Medellín nadie debería quedarse sin su sueño de poder estudiar. Matrícula cero existe para que más personas encuentren en la educación superior pública un camino real de transformación”, dijo Cruz.

Las instituciones educativas en las que sus estudiantes pueden disfrutar de este beneficio son, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, I.U. Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Los estudiantes que quieran acceder al beneficio por primera vez deben cumplir con algunos requisitos mínimos, como haber nacido o residido en Medellín durante mínimo el último año previo a la convocatoria y hacer su matrícula al menos con ocho créditos académicos.

En el caso de los estudiantes que piensan renovar su beneficio deberán haber aprobado mínimo ocho créditos en el último semestre financiado y deben matricular ocho créditos o más para el nuevo semestre, además, su promedio acumulado debe ser igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo.