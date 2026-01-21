En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Polémica por discurso de Juan Carlos Pinzón: "En Puerto Berrío gobiernan personas afines a bandidos"

Polémica por discurso de Juan Carlos Pinzón: "En Puerto Berrío gobiernan personas afines a bandidos"

El alcalde de esta localidad, Robinson Baena, retó al exministro que aspira a la Presidencia a demostrar con pruebas sus presuntos nexos con ilegales y de ser así, renuncia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad