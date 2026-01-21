Polémica por discurso de Juan Carlos Pinzón: "En Puerto Berrío gobiernan personas afines a bandidos"

La correría de quienes aspiran a la Presidencia de la República para las elecciones de este 2026 ya comienzan a generar controversia por los discursos en los municipios. Tal fue el caso del precandidato presidencial y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien en un acto público expresó su preocupación por la creciente criminalidad en la subregión del Magdalena Medio, y en específico, en la parte que es jurisdicción de Antioquia al señalar a los gobernantes locales.

Pinzón aseguró que el país atraviesa su crisis de seguridad más grave en las últimas tres décadas, a la par que señaló a quienes gobiernan el municipio de Puerto Berrío de relacionarse con, en sus palabras, bandidos.

"En Berrio gobiernan hasta personas afines a bandidos, y eso es lo que no puede ser más en Colombia. Aquí, con tristeza veo que la situación se viene deteriorando, como en todo el país. Aquí están apareciendo grupos de criminales que han comenzado a haber secuestros, que que han comenzado a extorsionar nuevamente a la gente", expuso.

Las reacciones no se hicieron esperar. El alcalde Robinson Baena retó a Pinzon a demostrar con pruebas sus acusaciones o qué de el paso a un costado en su aspiración presidencial.



"Juan Carlos Pinzón, lo reto, si usted me demuestra a mí que yo gobierno con bandido o yo soy afín a algún bandido, una estructura ilegal, paramilitar guerrillera, yo renuncio a mi mandato como alcalde municipal. Pero si no es así, usted, que es ser un hombre transparente, leal, objetivo, lo lleve a usted a renunciar a su candidatura presidencial", indicó.

Baena calificó como “demagógicos, irresponsables y desconectados de la realidad del territorio” los discursos empleados por el exministro, a quien señaló de usar a su localidad para “ganar aplausos fáciles”.

El rifirrafe ha generado reacciones de lado y lado, mientras algunos líderes comunales, ciudadanos y sectores sociales se mostraron en acuerdo con el mandatario local y aseguraron que el municipio no debe ser usado como trampolín político, otros le piden mesura y diplomacia.