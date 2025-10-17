¿Petro es el mejor presidente de la historia? Mañanas Blu, viernes, 17 de octubre de 2025

Actualizado: 17 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 17 de octubre de 2025:
- El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló de la recompensa de hasta $100 millones por información sobre operadores de drones usados para ataques.
- Marcio Melgosa, procurador delegado para la Función Pública, se pronunció sobre la demanda de la Procuraduría al convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional, Cancillería y Portugal.
- El senador John Jairo Roldán se refirió a los detalles de la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para el año 2026.
- El actor colombiano Gustavo Angarita Jr. habló de la vida de su padre, Gustavo Angarita, quien falleció a los 83 años.
- Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, profundizó sobre el video que circula en redes sociales de la agresión a un trabajador en un taller de vehículos.
Escuche el programa completo aquí: