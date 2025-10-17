¿Petro es el mejor presidente de la historia? Mañanas Blu, viernes, 17 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 17 de octubre de 2025:



El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habló de la recompensa de hasta $100 millones por información sobre operadores de drones usados para ataques.

Marcio Melgosa, procurador delegado para la Función Pública, se pronunció sobre la demanda de la Procuraduría al convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional, Cancillería y Portugal.

El senador John Jairo Roldán se refirió a los detalles de la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para el año 2026.

El actor colombiano Gustavo Angarita Jr. habló de la vida de su padre, Gustavo Angarita, quien falleció a los 83 años.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, profundizó sobre el video que circula en redes sociales de la agresión a un trabajador en un taller de vehículos.

