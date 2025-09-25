En vivo
¿Quién responde por los daños en la vía al Llano? Mañanas Blu, jueves, 25 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 25 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 25 de septiembre de 2025:

  • Gilberto Mejía, director de la Clínica Shaio, habló sobre las acciones que tomará la clínica con respecto a la deuda de la Nueva EPS.
  • El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, dio detalles de la captura de dos militares y una mujer que se hacía pasar por capitán de la Policía, luego de detectarse un presunto plan de infiltración en unidades estratégicas de la fuerza pública y en áreas cercanas al Palacio de Nariño.
  • Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara, profundizó sobre la aprobación del Congreso del recorte de $10 billones al presupuesto de 2026.
  • Alberto Mariño, presidente de Proindesa, se refirió a la situación en la vía Bogotá - Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí:

