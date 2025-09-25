¿Quién responde por los daños en la vía al Llano? Mañanas Blu, jueves, 25 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 25 de septiembre de 2025:



Gilberto Mejía, director de la Clínica Shaio , habló sobre las acciones que tomará la clínica con respecto a la deuda de la Nueva EPS.

, habló sobre las acciones que tomará la clínica con respecto a la deuda de la Nueva EPS. El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa , dio detalles de la captura de dos militares y una mujer que se hacía pasar por capitán de la Policía, luego de detectarse un presunto plan de infiltración en unidades estratégicas de la fuerza pública y en áreas cercanas al Palacio de Nariño.

, dio detalles de la captura de dos militares y una mujer que se hacía pasar por capitán de la Policía, luego de detectarse un presunto plan de infiltración en unidades estratégicas de la fuerza pública y en áreas cercanas al Palacio de Nariño. Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara , profundizó sobre la aprobación del Congreso del recorte de $10 billones al presupuesto de 2026.

, profundizó sobre la aprobación del Congreso del recorte de $10 billones al presupuesto de 2026. Alberto Mariño, presidente de Proindesa, se refirió a la situación en la vía Bogotá - Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí: