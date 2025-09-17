En vivo
Reacciones a sentencia a antiguo secretariado Farc: Mañanas Blu, miércoles, 17 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 17 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:47 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 17 de septiembre de 2025:

  • Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, habló de la sentencia contra exjefes de las Farc.
  • Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dio detalles sobre la sentencia emitida contra los exjefes de las Farc.
  • Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, se pronunció acerca de la sentencia de la JEP contra exjefes de las Farc.
  • Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió a lo sucedido con los reclusos que murieron tras incendio por motín en estación de Policía de Funza.
  • María Elvira Arango, directora de Los informantes, profundizó sobre la tercera temporada del podcast ¡Qué locura!
  • La doctora Olga Herrera, presidenta de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, habló sobre la escasez de medicamento para la hemorragia posparto.
  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó lo que está sucediendo con el proceso judicial contra el hombre señalado de causar graves lesiones a su hijastro de tan solo cuatro años de edad.

Escuche el programa completo aquí:

