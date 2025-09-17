Reacciones a sentencia a antiguo secretariado Farc: Mañanas Blu, miércoles, 17 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 17, 2025 12:47 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 17 de septiembre de 2025:
- Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, habló de la sentencia contra exjefes de las Farc.
- Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dio detalles sobre la sentencia emitida contra los exjefes de las Farc.
- Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, se pronunció acerca de la sentencia de la JEP contra exjefes de las Farc.
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió a lo sucedido con los reclusos que murieron tras incendio por motín en estación de Policía de Funza.
- María Elvira Arango, directora de Los informantes, profundizó sobre la tercera temporada del podcast ¡Qué locura!
- La doctora Olga Herrera, presidenta de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, habló sobre la escasez de medicamento para la hemorragia posparto.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó lo que está sucediendo con el proceso judicial contra el hombre señalado de causar graves lesiones a su hijastro de tan solo cuatro años de edad.
Escuche el programa completo aquí: