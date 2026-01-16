Rebelión de las regiones por emergencia económica: Mañanas Blu, viernes, 16 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 16 de enero de 2026:
- Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, dio detalles de la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habló de la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se pronunció sobre la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.
- Carlos Betancourt, director de la Dian, comentó acerca de la rebelión de las regiones por la emergencia económica del Gobierno.
- César Loza, presidente de la USO, se refirió a su llegada a la Junta Directiva de Ecopetrol como representante de los trabajadores.
- Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, profundizó sobre la crisis financiera por la falta de pagos de las EPS.
- Camilo Pierre Castro, expreso político en Venezuela, relató lo que vivió durante el tiempo de detención en El Rodeo I.
Escuche el programa completo aquí: