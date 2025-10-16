¿Se acerca intervención terrestre de EEUU en Venezuela? Mañanas Blu, jueves, 16 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de octubre de 2025:



Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) , dio detalles de las advertencias sobre la consulta del Pacto Histórico.

, dio detalles de las advertencias sobre la consulta del Pacto Histórico. Paola Mejía, directora de Cultura de Comfama , explicó los detalles de la feria popular sobre brujería organizada en Medellín.

, explicó los detalles de la feria popular sobre brujería organizada en Medellín. Valentina Castro, modelo colombiana , se refirió a su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

, se refirió a su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Jorge Andrés Henao, gerente de TGI , se pronunció sobre el anuncio de Ecopetrol sobre la construcción de una planta de regasificación que sería en La Guajira.

, se pronunció sobre el anuncio de Ecopetrol sobre la construcción de una planta de regasificación que sería en La Guajira. Además, en Mañanas Blu, se debatió acerca del anuncio de intervención militar por parte de Estados Unidos hacia Venezuela.

Escuche el programa completo aquí: