¿Se acerca intervención terrestre de EEUU en Venezuela? Mañanas Blu, jueves, 16 de octubre de 2025

Actualizado: 16 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de octubre de 2025:
- Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), dio detalles de las advertencias sobre la consulta del Pacto Histórico.
- Paola Mejía, directora de Cultura de Comfama, explicó los detalles de la feria popular sobre brujería organizada en Medellín.
- Valentina Castro, modelo colombiana, se refirió a su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
- Jorge Andrés Henao, gerente de TGI, se pronunció sobre el anuncio de Ecopetrol sobre la construcción de una planta de regasificación que sería en La Guajira.
- Además, en Mañanas Blu, se debatió acerca del anuncio de intervención militar por parte de Estados Unidos hacia Venezuela.
Escuche el programa completo aquí: