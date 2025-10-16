En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Se acerca intervención terrestre de EEUU en Venezuela? Mañanas Blu, jueves, 16 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 16 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 16 de octubre de 2025:

  • Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), dio detalles de las advertencias sobre la consulta del Pacto Histórico.
  • Paola Mejía, directora de Cultura de Comfama, explicó los detalles de la feria popular sobre brujería organizada en Medellín.
  • Valentina Castro, modelo colombiana, se refirió a su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
  • Jorge Andrés Henao, gerente de TGI, se pronunció sobre el anuncio de Ecopetrol sobre la construcción de una planta de regasificación que sería en La Guajira.
  • Además, en Mañanas Blu, se debatió acerca del anuncio de intervención militar por parte de Estados Unidos hacia Venezuela.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad