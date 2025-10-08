¿Se rompe la izquierda en Colombia? Mañanas Blu, miércoles 8 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 8 de octubre de 2025:



Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló sobre la consulta interna del Pacto Histórico.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al el video de Medellín que replicó el presidente Petro.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles sobre el vandalismo durante las manifestaciones propalestinas en Bogotá.

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, se pronunció sobre las colombianas detenidas en Israel.

, se pronunció sobre las colombianas detenidas en Israel. El doctor Juan Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, y la doctora Gloria Troncoso, directora de la UCI Neonatal, profundizaron sobre la Unidad Neonatal.

