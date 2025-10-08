En vivo
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

¿Se rompe la izquierda en Colombia? Mañanas Blu, miércoles 8 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 8 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 8 de octubre de 2025:

  • Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló sobre la consulta interna del Pacto Histórico.
  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al el video de Medellín que replicó el presidente Petro.
  • César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles sobre el vandalismo durante las manifestaciones propalestinas en Bogotá.
  • Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, se pronunció sobre las colombianas detenidas en Israel.
  • El doctor Juan Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, y la doctora Gloria Troncoso, directora de la UCI Neonatal, profundizaron sobre la Unidad Neonatal.

Escuche el programa completo aquí:

