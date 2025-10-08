¿Se rompe la izquierda en Colombia? Mañanas Blu, miércoles 8 de octubre de 2025

Actualizado: 8 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 8 de octubre de 2025:
- Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló sobre la consulta interna del Pacto Histórico.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió al el video de Medellín que replicó el presidente Petro.
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles sobre el vandalismo durante las manifestaciones propalestinas en Bogotá.
- Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, se pronunció sobre las colombianas detenidas en Israel.
- El doctor Juan Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, y la doctora Gloria Troncoso, directora de la UCI Neonatal, profundizaron sobre la Unidad Neonatal.
Escuche el programa completo aquí: