Sin visa medio gabinete del gobierno: Mañanas Blu, martes, 30 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 30 de septiembre de 2025:



Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio , habló de su decisión de renunciar a la visa americana.

, habló de su decisión de renunciar a la visa americana. Esteban Romero, organizador de la Cumbre Nacional Popular de la Universidad Pedagógica , dio detalles sobre las marchas del pasado lunes, 29 de septiembre, en Bogotá.

, dio detalles sobre las marchas del pasado lunes, 29 de septiembre, en Bogotá. Juan Carlos Hernández, alcalde de La Calera , profundizó sobre qué se sabe de la muerte de un bebé de 11 meses en un jardín infantil.

, profundizó sobre qué se sabe de la muerte de un bebé de 11 meses en un jardín infantil. Marienela Cabrera, juez cuarta penal en Florencia , se pronunció sobre la queja en su contra por unos videos que circulan en redes sociales en los que aparece bailando.

, se pronunció sobre la queja en su contra por unos videos que circulan en redes sociales en los que aparece bailando. El doctor Tomás Guilarte, investigador destacado en neurociencias y salud ambiental , explicó sobre el biomarcador que podría facilitar la detección del Alzheimer.

, explicó sobre el biomarcador que podría facilitar la detección del Alzheimer. Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se refirió a los deferentes bloqueos que se presentan en la vía Bogotá - Villavicencio.

Escuche el programa completo aquí: