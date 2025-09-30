Sin visa medio gabinete del gobierno: Mañanas Blu, martes, 30 de septiembre de 2025

Actualizado: 30 de sept, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 30 de septiembre de 2025:
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, habló de su decisión de renunciar a la visa americana.
- Esteban Romero, organizador de la Cumbre Nacional Popular de la Universidad Pedagógica, dio detalles sobre las marchas del pasado lunes, 29 de septiembre, en Bogotá.
- Juan Carlos Hernández, alcalde de La Calera, profundizó sobre qué se sabe de la muerte de un bebé de 11 meses en un jardín infantil.
- Marienela Cabrera, juez cuarta penal en Florencia, se pronunció sobre la queja en su contra por unos videos que circulan en redes sociales en los que aparece bailando.
- El doctor Tomás Guilarte, investigador destacado en neurociencias y salud ambiental, explicó sobre el biomarcador que podría facilitar la detección del Alzheimer.
- Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se refirió a los deferentes bloqueos que se presentan en la vía Bogotá - Villavicencio.
Escuche el programa completo aquí: