Terror en Colombia por los ataques armados: Mañanas Blu, viernes, 19 de diciembre de 2025

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional , se pronunció acerca del atentado del ELN contra una base militar en Aguachica, Cesar.

Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla, dio detalles de la captura del exministro de Hacienda, señalado de estar vinculado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Eva Carolina Madrid, directora de la Agencia ITRC, habló de la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la modificación en software de la Dian que habría permitido el contrabando.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, profyundizó sobre si hay posibilidad de acuerdo con los sindicatos sobre el salario mínimo para 2026.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió a los desmanes en la final de Copa BetPlay posterior al partido entre DIM y Atlético Nacional.

