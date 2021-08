Médico fue atacado brutalmente al recibir un domicilio en su casa

El pasado 30 de julio, fue golpeado un médico por un conductor de una aplicación móvil de domicilios, según contó su madre, por recibir una planta de una amiga que le había enviado por su cumpleaños. La amiga aseguró que ella no fue quien solicitó el servicio, fue directamente la tienda que le vendió el artículo.

“A las 10:54 de la mañana timbran a mi celular del edificio en el que yo vivo, me llamaron y me dijeron que tenía un domicilio, le pedí entonces a mi hijo, quien se encontraba en el apartamento, él es una persona de 31 años, es un profesional de medicina, le pedí que bajara a recoger un domicilio que me enviaron, él se demora seis minutos en bajar, por cámara se evidencia”, relató la madre de Diego, Amanda Cortes.

Así, al llegar a recoger la encomienda es agredido verbalmente por el conductor.

La confrontación verbal llegó a ser física. Diego, según relató a su madre, únicamente tapó su rosto e intentó aplastar unas gafas del agresor. Sin embargo, resultó gravemente herido. Amanda aseguró a BLU Radio que la vigilante no pudo intervenir en las agresiones y que la única manera de salvaguardar a su hijo fue por la intervención del supervisor de vigilancia y un vecino.

Después de que ocurrieron los hechos, el supervisor le ofreció a Diego llevarlo hasta su apartamento, lugar en donde su hermana evidenció la gravedad de las heridas y rápidamente lo llevó a urgencias por su EPS.

“Inmediatamente mi hija sale corriendo con él al hospital de Colina, eso era lo importante, atenderlo a él, entonces lo ingresan y le hacen unos TAC, donde resulta que tenía una fractura del orbital y tiene dos centímetros de orificio, entonces el músculo que permite abrir y cerrar el ojo lo tiene atrapado allí, le tienen que hacer una cirugía”.

Ante estos sucesos, la familia decidió llamar a la empresa de transporte, que según Amanda, no quisieron responder y tercerizaron el inconveniente con una empresa de seguridad que la ha llamado en un par de ocasiones, únicamente a preguntar cómo está la condición de Diego.

La madre del médico añadió que él está “a punto de pasar a cirugía”.

Pasadas 16 horas, la madre aseguró que pudo radicar la denuncia, esto por medio de la placa del vehículo que aparece en el aplicativo y así encontró los datos del agresor. Sin embargo, fue un trabajo arduo en el que no contó con la ayuda de la aplicación.

Ante estas declaraciones, DIDI rechazó rotundamente los hechos y aseguró que actualmente se encuentra con su equipo de seguridad con protocolos internos y acompañamiento con los afectados, así mismo, que la póliza de la aplicación ha procedido acorde a la situación.