Acuerdo de París será un fracaso, alerta científico de la NASA

El investigador en jefe de la NASA James Hansen dirigió durante 32 años el Instituto Goddard para los Estados Unidos Espaciales de la NASA, tiempo por el que fue coronado como padre de la ciencia del cambio climático.



Aunque Hansen fue el primer científico en publicar un estudio sobre el calentamiento global, además de acusar a la industria petrolera, de gas y carbón del aumento de las temperaturas en el último siglo, hoy en día hace parte del grupo que afirma que el Acuerdo de París es prácticamente inútil.



“Desde la primera reunión sobre cambio climático ha habido muy poco progreso. No espero mucho de esta cumbre, porque los políticos todavía no entienden que no pueden resolver este problema simplemente preguntándoles a las 200 naciones qué quieren hacer y confiando en que eso solucione el problema”, dijo Hansen a El Espectador.



Le puede interesar: Así se construye el muro para frenar el cambio climático.



Según el experto, el problema fundamental del Acuerdo es la indiferencia que se vive en la COP23 con respecto a los combustibles fósiles.

“El problema fundamental que tenemos es que la industria de combustibles fósiles y los gobiernos están en la cama juntos (…) seguimos usando petróleo y carbón como fuentes principales de energía, porque son baratos”, aseguró.



Para Hansen, la salida al problema sería que les cobren impuestos al carbono a las empresas que venden y compran productos que dependan de hidrocarburos y carbón. Así pues, el impuesto volvería más costosos los objetos que necesitan combustibles fósiles en su producción, provocando que la gente compre productos hechos con tecnologías limpias.



Lea aquí la nota completa.