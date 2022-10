Así avanza el primer día de pico y placa extendido por alerta ambiental en Medellín

En un alivio para los taxistas y una odisea para quienes se transportan normalmente en vehículo particular se ha convertido esta primera jornada de pico y placa extendido, entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana.



Muchos madrugaron para poder hacer uso de su vehículo temprano y llegar a sus trabajos, incluso, en un horario atípico. Pero desde las 5:00 de la mañana las principales vías de la capital antioqueña como la Regional, la Oriental, las Vegas, la 33 y la Avenida El Poblado se tornaron despejadas y con la movilidad más fluida que cualquier día de la semana en hora valle e incluso mejor que un domingo.



A los taxistas se les duplicaron los servicios este miércoles y los tiempos de recorridos disminuyeron hasta a la mitad.

“Las vías están muy descongestionadas. De Madera, en Bello, hice un recorrido hasta Ciudad del Río en 20 minutos, cuando normalmente me demoro hasta una hora”, explicó el taxista Diego Quintero.



Para quienes se complicó la situación fue para algunos usuarios del metro debido a que algunas estaciones registraron un alto flujo de pasajeros, como Bello, que cerró sus puertas por algunos minutos. En el sistema, que está operando con toda su capacidad, aumentó en 14% el número de pasajeros.

“Aunque el metro es muy buen sistema de transporte creo que no estaba capacitado para soportar los largos horarios del pico y placa ambiental. Aunque la medida es muy buena para el medio ambiente, creo que no estamos preparados”, afirmó Daniela Osorio, usuaria del metro.



Finalmente, otros de los que tenían pico y placa optaron por montar en bus y aseguran que, pese a que algunas filas crecieron con relación a un día normal, el servicio ha estado eficiente.



“He visto la ciudad más descongestionada, menos tráfico y contribuimos con el medio ambiente”, dijo Esperanza Caicedo, mientras hacía fila en el centro de la ciudad para tomar un bus hacia El Poblado.



Algunos despistados fueron sorprendidos por los agentes de tránsito y las cámaras de fotomultas por no haber acatado la medida con la que las autoridades ambientales esperan que se contribuya con la calidad del aire, que es complicada por estos días en el Valle de Aburrá.

#Fotos Con largas filas en estaciones del norte y sur inició el primer día de pico y placa ambiental extendido en el Valle de Aburrá https://t.co/n9N2Yz5Icu pic.twitter.com/UMcQncrgJA — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) March 6, 2019