Autoridades se reunirán para buscar salida al islote en el río Magdalena

El presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, señaló que ve con gran preocupación la formación de un islote de unos 3 kilómetros de tarulla en la margen derecha del río Magdalena, justo en frente del Gran Malecón Puerta de Oro.

Advierte que para su eliminación se requiere de un dragado sin precedentes en el puerto de la ciudad.

“Aún no se tiene un documento oficial del presupuesto que se requiere para remover esta sedimentación, sin embargo, es algo que no se ha hecho con tanta magnitud. Estamos hablando de un nivel bastante alto de tarrulla y en el tiempo que llevo frente al Puerto de Barranquilla no se ha hecho un dragado tan grande”, afirmó Puche.

El presidente del Puerto afirma que, aunque el islote en estos momentos no está ocasionado afectaciones en la operación portuaria del río Magdalena, sí lo representa en un futuro ya que ha empezado a reducir la velocidad normal del afluente

Informa que este viernes se reunirán con diferentes gremios portuarios y entidades del estado para evaluar de quién es la responsabilidad del islote e identificar el plan de acción para eliminarlo.

“Tenemos que identificar si la responsabilidad es del Distrito o de Cormagdalena y también identificar el plan de acción porque esto es algo que hay que intervenir más temprano que tarde, debido a que se puede presentar una gran afectación en la operación del puerto”, afirmó.