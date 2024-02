Demuestran que no hay que esperar a que los gobiernos actúen: Andrea Wulf sobre premio a Caracol

Este jueves el canal Caracol hizo entrega del Premio a la Protección del Medio Ambiente. En esta edición, estuvo presente Andrea Wulf, una escritora e historiadora alemana, quien ha escrito sobre el naturalista y explorador Alexander von Humboldt.

En esta edición, se premiaron programas de restauración y conservación ecológica en Colombia y en entrevista con Blu Radio Wulf se refirió a la importancia de estas iniciativas.

“Creo que es increíblemente importante porque muchos de nosotros ya no tenemos más esperanza y es importante ver que sí podemos hacer algo. Entonces, proyectos así, como los proyectos finalistas, demuestran que podemos hacer algo, que no debemos únicamente esperar a que los gobiernos regulen todo. Eso no significa que el gobierno no deba hacer algo también, pero es importante como reconocimiento de que podemos generar un cambio”, señaló Wulf.

También se refirió al trabajo de Humboldt, pues considera que puede inspirar algunas de las iniciativas para enfrentar la crisis climática.

“Soy una historiadora, entonces yo miro para atrás; lo que trato de hacer es como volver a darle vida a alguien como Alexander Von Humbolt que hace 250 años habló del dañino cambio climático causado por humanos, esa es una inspiración para que la gente hoy tal vez pueda hacer algo”, explicó la escritora.

Desde su experiencia como historiadora y tras haber estudiado la vida de Humboldt Wulf también considera que es importante avanzar hacía una transición energética responsable, que considera se hace cada vez más viable.

“Creo que se ha demostrado que las energías renovables en las últimas décadas se han hecho más económicas, se pueden volver opciones rentables y buenas, por lo que no solo se deben tener en cuenta los combustibles fósiles, podemos cambiar pero tenemos que trabajar juntos y votar también por gobiernos que tengan este compromiso”, explicó la escritora.

Por último aseguró “no soy científica pero como una persona cualquiera veo que el mundo está en llamas, no solo Colombia, también esta situación la vive Canadá con unos incendios terribles y ahora hay que trabajar juntos como un planeta y no solo como naciones”.