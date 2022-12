Festival de la ColomBIOdiversidad, un acercamiento a la naturaleza

El próximo lunes 22 de mayo se celebra el día internacional de la biodiversidad y para este año el Festival de la ColomBIOdiversidad ha preparado distintos eventos abiertos al público para lograr una aproximación con la naturaleza.



“La idea es dar a conocer la biodiversidad porque, aunque Colombia sea el segundo país con más biodiversidad, poco se conoce de esto”, indicó Daisy Terrier, directora de Envol-vert, compañía organizadora del festival. Conferencias, concursos, exposiciones y proyección de películas abiertas al todo el público serán algunos de sus eventos.



Terrier aseguró que con estas propuestas se quiere fomentar una apropiación de la biodiversidad por parte de los colombianos. A su vez, Julia Miranda, directora de la Unidad de Parques Nacionales, agregó que la conservación de la biodiversidad “no es un obstáculo para que la gente no disfrute de estos parques”.



Miranda resaltó que la falta de cultura de los colombianos en no aprovechar estos espacios “se debe al miedo por el conflicto, pero hoy hay otra realidad y nos hemos preparado para recibir visitantes”.



Por su parte, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, señaló que estos eventos e investigaciones deben aportar a “las construcciones de una nueva identidad colombiana”.