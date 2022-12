Fuerte mensaje de la Sociedad Santandereana de Ingenieros en defensa de Santurbán

La Sociedad Santandereana de Ingenieros le hizo un fuerte llamado de atención al ministerio de Ambiente, Ricardo Lozano, con respecto a una posible intervención del páramo de Santurbán.

“La petición que se le hace al ministro es teniendo en cuenta que la Sociedad de Ingenieros es un órgano consultivo de más de 80 años y está muy preocupada con el tema del licenciamiento del páramo de Santurbán ya que es nuestra fuente de recurso hídrico para el área metropolitana de Bucaramanga y debemos decir que nuestro sistema de captación de agua es muy débil”, explicó Víctor Julio Azuero, presidente de la Sociedad de Santandereana de Ingenieros.

Publicidad

El documento que fue enviado al Ministerio de Ambiente explica que el proyecto de mega minería que se pretende ejecutar en el páramo representa la mayor amenaza contra el agua de la región, agua que ha venido siendo consolidada a través del Acueducto Metropolitano desde hace más de 50 años.

“Este tema de la explotación minera además tiene un problema y es que acabaría con un recurso que no es renovable, no es mitigable, no podemos decir que se cometió un error y lo podemos subsanar, no. Se trata de 30 kilómetros de túneles que se perforen dentro de la montaña, que ocasionen afectación entre los diferentes vasos comunicantes de la montaña que terminaran afectando los ríos Surata y otros”, aseguró Azuero.

Entre otras cosas el documento que envió la Sociedad de Ingenieros explica que el Ministro de Ambiente es el máximo responsable de lo que pueda pasar en el Páramo de Santurbán a pesar de que haya un ministro Ad Hoc.

Por su parte el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán explicó que la defensa de la fuente de agua debe hacerse desde lo técnico y desde lo científico y en ese sentido la Sociedad Santandereana de Ingenieros es una de las organizaciones más calificadas para explicar lo que puede ocurrir si se afecta la fuente de agua del área metropolitana, como lo es el páramo de Santurbán.

Publicidad

Comunicado de la Sociedad Santandereana de Ingenieros:

Publicidad