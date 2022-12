Hasta el martes 10 de marzo vuelven a extender pico y placa ambiental

Incendios forestales impiden que las condiciones climáticas mejoren por lo que los niveles de contaminación se mantienen.

Una vez más, el Área Metropolitana informó que se extiende el estado de alerta por las críticas condiciones del aire.

Gustavo Londoño, subdirector ambiental encargado del Área Metropolitana, informó que hay dos aspectos principales que han impedido mejoras en las condiciones climáticas y de calidad del aire.

Uno de ellos son los incendios forestales que se han presentado en diferentes municipios del norte del Valle de Aburrá y otras partes de Antioquia.

"Lo otro es que la ciudadanía no ha acatado la medidas, pues se ha trasladado la hora pico a las horas donde no hay restricción por lo que no bajan las emisiones según lo esperado", contó Londoño.

Así las cosas, la medida se va hasta el próximo martes de 10 marzo por que el Valle de Aburrá completa 11 días con pico y placa ambiental.

Para estos días la restricción será la siguiente en los horarios de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. y 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

