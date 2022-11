Lo que me inspira es la injusticia: Francia Márquez, ganadora del nobel ambiental

Francia Márquez, a sus 36 años, recibió el premio ambiental Goldman por su trabajo en el corregimiento de La Toma en Cauca. La destacada líder contó parte de su historia y reveló las razones que han motivado su lucha por la protección ecológica.

“Lo que hemos hecho ha sido un trabajo colectivo, que no empezó conmigo, sino con los ancestros. Vivo en un territorio que data de 1676, la historia es que a mis ancestros los trajeron en condición de esclavitud para hacer minería. Ellos lucharon por obtener esos territorios”, relató la activista.

“En La Toma (Suárez, Cauca) uno pude vivir sin tener plata. Los abuelos dicen que allí que no se da es lo que no se siembra”, contó.

Sin embargo, el corregimiento ubicado al pie de la represa de Salvajina vive.

“Pasamos de ser poseedores de esos territorios ancestrales, a ser perturbadores porque se prioriza que lo principal es la minería”, criticó.

La organización Goldman, al entregarle el galardón, destacó la forma en que Márquez superó el sexismo, el racismo y la corrupción para liderar la recuperación de sus territorios.

“Hemos hecho minería ancestral, pero nuestra permanencia nuevamente está en riesgo: Esos territorios han sido otorgados en títulos mineros para explotación minera de oro a grandes empresas extranjeras”, relató.

Sus inicios

Francia Márquez habló de sus inicios en la defensa de su comunidad.

“Siempre me gustó hacer teatro, no pude estudiar actuación pero me gustó el teatro, actuar y bailar danza. A los 13 años me vi en la necesidad de defender el territorio, por el territorio donde vivimos pasa un afluente que es el río Ovejas. Nos dijeron que lo iban desviar a la represa de la Salvajina, que iban a hace un túnel por la montaña, rompiendo la montaña para pasarlo al otro lado”, narró.

“La comunidad tenía la experiencia de lo que había sido Salvajina y decidieron defender el territorio. Tengo las imágenes de ir a las noches con mi abuelo a pescar y hornear a la orilla del río, para mí eso era lo más maravilloso, creo que ese amor me hizo reflexionar y me hizo involucrar en esa lucha por defender el territorio”, complementó.

El premio

“Francia Márquez Mina es la tercera mujer colombiana en ganar el premio ambiental Goldman, el reconocimiento más importante del mundo al trabajo comunitario de líderes ambientales que han luchado por la defensa de sus territorios y sus actividades tradicionales”, comunicó la organización.

La edición 2018 de los Premios Goldman, cuya primera ceremonia se celebró en 1990, destacan cada año a las más prominentes figuras mundiales dedicadas a la defensa del Medio Ambiente.