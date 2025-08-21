Publicidad

Medio Ambiente  / Minambiente solicita acompañamiento preventivo para proyectos de regalías del sector ambiental

Minambiente solicita acompañamiento preventivo para proyectos de regalías del sector ambiental

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, solicitó a la Secretaría de Transparencia un acompañamiento preventivo para los proyectos financiados con regalías en el sector ambiental.

Irene Vélez será la ministra encargada de Ambiente en reemplazo de Lena Estrada
Irene Vélez será la ministra encargada de Ambiente en reemplazo de Lena Estrada
Foto: AFP
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: agosto 21, 2025 10:31 a. m.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, solicitó formalmente a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República un acompañamiento preventivo en la gestión de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el sector ambiental. La solicitud ya fue aceptada por dicha entidad.

Este acompañamiento busca fortalecer la transparencia y la eficiencia en el uso de estos recursos, considerados estratégicos para avanzar en la restauración de ecosistemas, la adaptación al cambio climático, la gestión integral del recurso hídrico y la conservación de la biodiversidad en el país.

Según el documento oficial, la participación de la Secretaría de Transparencia permitirá adoptar un enfoque preventivo en la gestión pública, identificando de manera temprana posibles riesgos, generando alertas y promoviendo prácticas de integridad que prevengan hechos de corrupción o ineficiencia administrativa.

El acompañamiento de la Secretaría también tendrá como objetivo asegurar que las inversiones en el sector ambiental generen un impacto tangible, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión pública.

