MinEducación explica las políticas nacionales sobre educación ambiental

Maritza Torres, encargada del tema de educación ambiental del Ministerio, explicó en diálogo con Blu Verde cómo se maneja la educación ambiental en el país.

“Hay dos grandes estrategias que no pueden faltar en un proyecto, en una actividad de educación ambiental, una estrategia grande de intervención directa sobre el problema mismo, y una reflexión permanente sobre esa intervención, no puede haber un proyecto de educación ambiental que no tenga esas dos estrategas”, comentó Torres.

Según manifestó, desde el Ministerio constantemente vigilan los resultados de los proyectos en marcha sobre educación ambiental y analizan día a día “la manera adecuada para entrar a este tema en las educaciones educativas”.

Finalmente, aseguró que desde el Gobierno celebran la puesta en marcha de “muchas campañas publicitarias que ayudan, pero desde el Ministerio le estamos apuntando a procesos de transformación cultural y yo creo que ha dado resultado”.