"No elegiremos entre el veneno de ilegales o multinacionales": comité de Defensa de Santurbán

Mayerly López, vocera del Comité para la Defensa del Agua y de Santurbán hizo un llamado urgente en Mañanas Blu con Camila Zuluaga a despolitizar la protección de este ecosistema vital. Para la líder ambiental, el debate ha caído en una polarización innecesaria que ignora que el agua es un derecho fundamental que trasciende las ideologías.

Más allá de la "izquierda o derecha"

López lamentó que la discusión sobre el páramo se haya centrado en ataques entre seguidores del gobierno saliente y el entrante.

“Es lamentable que el debate se esté dando desde un tono de que esto es de izquierda o esto es de derecha, porque es que finalmente Santurbán nos da agua a todos, independientemente de nuestra política”, afirmó la activista, subrayando que una eventual contaminación afectaría a más de dos millones de personas por igual.



Respecto a las recientes resoluciones del Ministerio de Ambiente saliente, el Comité manifestó su respaldo a la delimitación de cerca de 29,000 hectáreas concertadas en 19 municipios. López celebró la creación de áreas de reserva definitiva donde la minería quedará prohibida, especialmente en la microcuenca La Baja, zona altamente afectada por la minería ilegal y multinacionales.

El rechazo a la minería a gran escala

Una de las mayores preocupaciones del Comité radica en las propuestas del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Según López, el modelo de formalización minera planteado a través de empresas extranjeras, como la canadiense Iris Mining, no es la solución adecuada.

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“No nos pueden poner a escoger entre el veneno de los ilegales y el veneno de las multinacionales”, sentenció López, agregando que la protección del territorio debe ser una responsabilidad directa del Estado y no delegada a empresas que buscan desarrollar proyectos a gran escala como el de Sotonorte.

Para la comunidad, la formalización de los mineros tradicionales de Vetas y California debe hacerse directamente con el Estado bajo perspectivas de economías viables que protejan el agua.

Contaminación por mercurio y abandono estatal

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La vocera también denunció la grave situación de contaminación que persiste debido a la infraestructura abandonada por la multinacional Eco Oro. López señaló que los túneles exploratorios que no recibieron un cierre técnico son hoy “puntos más álgidos de contaminación por Mercurio”, donde se realiza explotación ilegal ante la aparente inacción de las autoridades.“

¿Cómo es que entran el mercurio, los explosivos en las narices de las alcaldías, de la gobernación, del Ministerio de Defensa y no pasa nada?”, cuestionó, exigiendo que el Estado asuma el control del territorio con inversión social en la provincia de Soto Norte y presencia de la fuerza pública.

Finalmente, Mayerly López confirmó que, aunque no han tenido acercamientos con el equipo del presidente electo, el Comité está abierto a sentarse en la mesa con el futuro mandatario y su ministro de ambiente.

No obstante, reiteró que cualquier diálogo debe priorizar la protección del agua por encima de los intereses mineros de unos pocos.

“El interés minero es de unos pocos y ese interés mayoritariamente es de multinacionales que se llevan nuestras riquezas y a nosotros nos dejan todos los pasivos ambientales”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí: