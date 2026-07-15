Gobierno pone en consulta la delimitación de 29.199 hectáreas del páramo de Santurbán

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que busca delimitar de manera progresiva el Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

La propuesta es la primera aplicación de la metodología nacional de delimitación progresiva adoptada mediante la Resolución 863 de 2026 y estará disponible para observaciones entre el 14 y el 29 de julio antes de que se tome una decisión definitiva.

El proyecto plantea delimitar 29.199,44 hectáreas de páramo distribuidas en 19 municipios donde ya culminó la concertación de los seis temas exigidos por la Corte Constitucional dentro del proceso de participación ordenado por la Sentencia T-361 de 2017.

Imagen de archivo. Páramo de Santurbán

Además, incorpora otros nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las fuentes de agua, la fiscalización y los mecanismos de financiación.



Según el Ministerio, la delimitación progresiva permitirá convertir en decisiones jurídicas los acuerdos alcanzados con las comunidades en los municipios donde el proceso participativo ya terminó, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios.

La cartera ambiental asegura que esta metodología evita fragmentar el ecosistema y mantiene las medidas de protección vigentes en las zonas que aún no hacen parte de la delimitación, hasta que finalicen los respectivos procesos.

De manera paralela, el Ministerio también publicó para comentarios otros dos proyectos normativos: uno para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, con el fin de proteger un sistema hídrico estratégico, y otro para actualizar y prorrogar hasta marzo de 2029 la reserva temporal existente en el costado occidental del macizo, mientras concluyen los estudios técnicos, ambientales y jurídicos.

Blu Radio. Páramo de Santurbán - Foto: Alianza BioCuenca

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El Ministerio indicó que las observaciones que presenten ciudadanos, comunidades y organizaciones durante el periodo de consulta serán analizadas antes de expedir las resoluciones definitivas.

Asimismo, reiteró que las medidas propuestas mantienen la protección ambiental del páramo y diferencian los procesos de formalización de pequeña minería de las actividades de mediana y gran minería, que seguirán sujetas a las restricciones previstas por la legislación vigente.