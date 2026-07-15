Campesino denuncia la muerte de más de 40 reses tras bombardeo en Amalfi, Antioquia

A cuatro horas y media del casco urbano de Amalfi, Nordeste de Antioquia, se registró una grave denuncia por parte de la comunidad que quedó en medio de combates entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo.

Se trata del caso de Freddy Pineda, un ganadero de 48 años que asegura que 43 de sus vacas murieron durante la operación militar adelantada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la vereda La Areiza. En ese operativo fueron abatidos dos presuntos integrantes de esa estructura criminal.

Sin embargo, el campesino afirma que el bombardeo también acabó con todo su hato ganadero. Dice que más de diez de las reses estaban preñadas y que eran de las razas Holstein y Brahman. Algunas producían entre 10 y 12 litros de leche al día, actividad de la que dependía económicamente su familia.

En videos grabados por el propio campesino, horas después del operativo, se observan las reses muertas en el potrero.



#Video Comunidades quedan en medio del fuego cruzado en #Antioquia: un campesino del municipio de #Amalfi denuncia que perdió el sustento de toda su familia tras el bombardeo realizado este fin de semana contra el Clan del Golfo. #MañanasBlu @FuerzaAereaCol @AndresJRendonC pic.twitter.com/NV8tqmh09C — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 15, 2026

Según relata, hoy no sabe de qué va a vivir. Además, asegura que aún no ha podido interponer una denuncia formal porque la presencia de grupos armados ilegales en la zona le impide movilizarse. En ese sector tienen injerencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

"Requiero ver qué solución me dan también con mi casa, resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada. Yo no sé de qué parte vino ni para quién era. En este momento, no sé qué camino, qué trabajo coger, porque yo con con harto sacrificio me conseguí esos animales por ahí trabajando, jornaleando", afirmó el ciudadano.

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Por su parte, defensores de derechos humanos como Óscar Yesid Zapata de nuevo alertaron sobre el riesgo que padecen las comunidades de zonas rurales en el Nordeste, ante el abandono de las autoridades.

"El municipio de Amalfi no es la excepción, y el abandono del Estado ha permitido que los grupos armados se apoderen de esos territorios totalmente e impongan ese control territorial, incluso normas de conducta, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y diferentes formas de violencia que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", explicó Zapata.

También aseguró que este punto, al ser un corredor estratégico hacia Remedios y Segovia, es vulnerable por la disputa territorial de los ilegales, lo que hace que la violencia contra la población civil sea reiterativa.

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Consultada por este caso, la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que los hechos son materia de investigación y que, una vez se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido, se tomarán las acciones correspondientes.