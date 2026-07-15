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Alcaldía de Barrancabermeja pide investigar daño ambiental tras permiso de la CAS

El pronunciamiento se produjo luego de una denuncia presentada por habitantes de la vereda El Cucharo, quienes alertaron sobre una presunta contaminación en la zona.

FOTO CONTAMINACIÓN QUEBRADA BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Contaminación quebrada en Barrancabermeja- Suministrada por Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

El secretario Distrital de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas, anunció acciones legales tras denunciar un presunto daño ambiental ocasionado por vertimientos de aguas residuales que, según indicó, estarían afectando las quebradas Las Margaritas y El Zarzal, con posible impacto sobre la ciénaga San Silvestre, principal fuente de abastecimiento de agua potable del distrito.

El pronunciamiento se produjo luego de una denuncia presentada por habitantes de la vereda El Cucharo, quienes alertaron sobre una presunta contaminación en la zona. En respuesta, el funcionario rechazó la Resolución No. 000877 del 16 de diciembre de 2024, mediante la cual la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) autorizó un permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas hacia la quebrada Las Margaritas.

Leonardo Granados calificó la decisión como "indignante y éticamente inaceptable" y aseguró que solicitará a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Contaduría General de la Nación investigar las presuntas irregularidades en la expedición de la licencia ambiental. Además, anunció que presentará una denuncia penal por el supuesto daño ambiental y pedirá la suspensión inmediata de los vertimientos autorizados.

De igual manera, informó que ordenó el despliegue de una comisión técnica de la Secretaría de Ambiente y Transición Energética para inspeccionar la zona y evaluar los posibles impactos sobre los cuerpos de agua y el ecosistema.

En el comunicado, el secretario sostiene que los vertimientos provenientes de la planta de beneficio avícola que estarían llegando hasta la ciénaga San Silvestre, situación que, de comprobarse, representaría un riesgo para el suministro de agua potable de más de 250.000 habitantes de Barrancabermeja. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia pública presentada por el funcionario y deberán ser objeto de las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

La ciénaga San Silvestre es el principal cuerpo de agua que abastece el acueducto de Barrancabermeja, por lo que cualquier posible afectación ambiental genera preocupación entre las autoridades y la comunidad. Tras la denuncia de la Secretaría de Ambiente, se espera que los organismos de control y las autoridades ambientales adelanten las investigaciones para establecer si existieron irregularidades en la expedición de la licencia de vertimientos y determinar si hubo impactos sobre los recursos hídricos del distrito.

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