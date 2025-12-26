Control político a emergencia económica: 26 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 26 de diciembre de 2025:



En Cúcuta, las autoridades empezaron a tomar medidas ante los desplazamientos a la ciudadanía por los distintos enfrentamientos entre grupos armados.

entre grupos armados. En el Congreso de la República se aprobó el debate de control político a la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno.

por parte del gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el gobierno nadie está cuestionando el rol del Congreso de la República , en medio de la tensión por el decreto de emergencia económica.

, en medio de la tensión por el decreto de emergencia económica. Tras el incendio en el reconocido mercado de bazurto en Cartagena, autoridades entregaron el balance de pérdidas e investigan quiénes serían los responsables de este hecho .

. En lo corrido de diciembre, la cifra de quemados por pólvora ya supera las 820 víctimas .

. En el Valle del Cauca, tras las emergencias por lluvias registradas en los últimos días, se reporta una víctima fatal en la ciudad de Buga.

Escuche el programa completo aquí: