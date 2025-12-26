Control político a emergencia económica: 26 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 26 de diciembre de 2025:
- En Cúcuta, las autoridades empezaron a tomar medidas ante los desplazamientos a la ciudadanía por los distintos enfrentamientos entre grupos armados.
- En el Congreso de la República se aprobó el debate de control político a la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno.
- El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el gobierno nadie está cuestionando el rol del Congreso de la República, en medio de la tensión por el decreto de emergencia económica.
- Tras el incendio en el reconocido mercado de bazurto en Cartagena, autoridades entregaron el balance de pérdidas e investigan quiénes serían los responsables de este hecho.
- En lo corrido de diciembre, la cifra de quemados por pólvora ya supera las 820 víctimas.
- En el Valle del Cauca, tras las emergencias por lluvias registradas en los últimos días, se reporta una víctima fatal en la ciudad de Buga.
