Acciones del Gobierno a crisis con EEUU: 23 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 23 de octubre de 2025:

  • El Gobierno nacional está evaluando la posibilidad de ordenar el retiro de los integrantes de Fuerzas Armadas e Inteligencia de Estados Unidos de las bases militares colombianas.
  • La operación aérea en Colombia se vio perjudicada debido a las intensas neblinas en El Dorado.
  • Se registran dificultades de movilidad en la Ruta del Sol por bloqueos realizados por indígenas.
  • La tormenta tropical Melissa sigue dejando estragos en la Costa Caribe colombiana.
  • La portavoz de la Casa Blanca habló acerca del desescalamiento de la tensión diplomática entre Petro y Trump.
  • Trump anunció la suspensión de recursos para Colombia en medio de la tensión diplomática con el presidente Petro.

Escuche el programa completo aquí:

