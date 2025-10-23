Acciones del Gobierno a crisis con EEUU: 23 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 23 de octubre de 2025:



El Gobierno nacional está evaluando la posibilidad de ordenar el retiro de los integrantes de Fuerzas Armadas e Inteligencia de Estados Unidos de las bases militares colombianas .

La operación aérea en Colombia se vio perjudicada debido a las intensas neblinas en El Dorado.

Se registran dificultades de movilidad en la Ruta del Sol por bloqueos realizados por indígenas.

La tormenta tropical Melissa sigue dejando estragos en la Costa Caribe colombiana.

La portavoz de la Casa Blanca habló acerca del desescalamiento de la tensión diplomática entre Petro y Trump.

Trump anunció la suspensión de recursos para Colombia en medio de la tensión diplomática con el presidente Petro.

Escuche el programa completo aquí: