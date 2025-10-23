Acciones del Gobierno a crisis con EEUU: 23 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 23 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 23 de octubre de 2025:
- El Gobierno nacional está evaluando la posibilidad de ordenar el retiro de los integrantes de Fuerzas Armadas e Inteligencia de Estados Unidos de las bases militares colombianas.
- La operación aérea en Colombia se vio perjudicada debido a las intensas neblinas en El Dorado.
- Se registran dificultades de movilidad en la Ruta del Sol por bloqueos realizados por indígenas.
- La tormenta tropical Melissa sigue dejando estragos en la Costa Caribe colombiana.
- La portavoz de la Casa Blanca habló acerca del desescalamiento de la tensión diplomática entre Petro y Trump.
- Trump anunció la suspensión de recursos para Colombia en medio de la tensión diplomática con el presidente Petro.
Escuche el programa completo aquí: