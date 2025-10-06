En vivo
Colombia, en riesgo previo a elecciones: 6 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 6 de octubre de 2025:

  • Una menor de 4 años falleció luego de caer desde un décimo piso en un conjunto residencial en Engativá, Bogotá.
  • El Gobierno reconoció en la Comisión de Garantías Electorales que hay 104 municipios del país que están en riesgo electoral.
  • En Barranquilla sigue creciendo la tragedia por el consumo de licor adulterado, que ya alcanza 15 personas fallecidas.
  • Las dos colombianas detenidas en la flotilla que llevaba ayudas humanitarias a Gaza serán deportadas a Jordania.
  • La Procuraduría abre investigaciones tras posibles irregularidades en la contratación para la reconstrucción de la Isla San Andrés en 2020.

Escuche el programa completo aquí:

