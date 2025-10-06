Colombia, en riesgo previo a elecciones: 6 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 6 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 6 de octubre de 2025:
- Una menor de 4 años falleció luego de caer desde un décimo piso en un conjunto residencial en Engativá, Bogotá.
- El Gobierno reconoció en la Comisión de Garantías Electorales que hay 104 municipios del país que están en riesgo electoral.
- En Barranquilla sigue creciendo la tragedia por el consumo de licor adulterado, que ya alcanza 15 personas fallecidas.
- Las dos colombianas detenidas en la flotilla que llevaba ayudas humanitarias a Gaza serán deportadas a Jordania.
- La Procuraduría abre investigaciones tras posibles irregularidades en la contratación para la reconstrucción de la Isla San Andrés en 2020.
Escuche el programa completo aquí: