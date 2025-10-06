Colombia, en riesgo previo a elecciones: 6 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 6 de octubre de 2025:



Una menor de 4 años falleció luego de caer desde un décimo piso en un conjunto residencial en Engativá, Bogotá.

El Gobierno reconoció en la Comisión de Garantías Electorales que hay 104 municipios del país que están en riesgo electoral .

. En Barranquilla sigue creciendo la tragedia por el consumo de licor adulterado , que ya alcanza 15 personas fallecidas.

Las dos colombianas detenidas en la flotilla que llevaba ayudas humanitarias a Gaza serán deportadas a Jordania .

. La Procuraduría abre investigaciones tras posibles irregularidades en la contratación para la reconstrucción de la Isla San Andrés en 2020.

