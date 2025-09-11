En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Consecuencias del cierre de vía al Llano: Meridiano Blu, 11 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 04:50 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 11 de septiembre de 2025:

  • Posterior a la culminación del consejo de seguridad en Medellín, se adoptaron medidas luego de los actos terroristas en Loreto, Antioquia.
  • Se registra el inicio del patrullaje de militares en carros blindados en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, tras los ataques terroristas ocurridos en la ciudad.
  • Escándalo tras la salida del inspector general de las Fuerzas Militares, Hernando Garzón Rey, tras presuntos vínculos con el narcotráfico.
  • Calvario en la vía Bogotá-Villavicencio por cierre indefinido que sigue aumentando las pérdidas económicas en alimentos y turismo.
  • Una nueva asonada contra militares se registró en Ipiales, Nariño, mientras se realizaban operativos contra el contrabando de cigarrillos.
  • Reforma Tributaria y presupuesto para el 2026 siguen en discusión en el Congreso de la República.
  • Gloria Patricia Guerrero será la nueva ministra de las TIC, en remplazo de Julián Molina.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad