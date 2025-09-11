Consecuencias del cierre de vía al Llano: Meridiano Blu, 11 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 11, 2025 04:50 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 11 de septiembre de 2025:
- Posterior a la culminación del consejo de seguridad en Medellín, se adoptaron medidas luego de los actos terroristas en Loreto, Antioquia.
- Se registra el inicio del patrullaje de militares en carros blindados en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, tras los ataques terroristas ocurridos en la ciudad.
- Escándalo tras la salida del inspector general de las Fuerzas Militares, Hernando Garzón Rey, tras presuntos vínculos con el narcotráfico.
- Calvario en la vía Bogotá-Villavicencio por cierre indefinido que sigue aumentando las pérdidas económicas en alimentos y turismo.
- Una nueva asonada contra militares se registró en Ipiales, Nariño, mientras se realizaban operativos contra el contrabando de cigarrillos.
- Reforma Tributaria y presupuesto para el 2026 siguen en discusión en el Congreso de la República.
- Gloria Patricia Guerrero será la nueva ministra de las TIC, en remplazo de Julián Molina.
Escuche el programa completo aquí: