Consecuencias del cierre de vía al Llano: Meridiano Blu, 11 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 11 de septiembre de 2025:



Posterior a la culminación del consejo de seguridad en Medellín, se adoptaron medidas luego de los actos terroristas en Loreto, Antioquia .

. Se registra el inicio del patrullaje de militares en carros blindados en la ciudad de Cali , Valle del Cauca, tras los ataques terroristas ocurridos en la ciudad.

, Valle del Cauca, tras los ataques terroristas ocurridos en la ciudad. Escándalo tras la salida del inspector general de las Fuerzas Militares , Hernando Garzón Rey, tras presuntos vínculos con el narcotráfico.

, Hernando Garzón Rey, tras presuntos vínculos con el narcotráfico. Calvario en la vía Bogotá-Villavicencio por cierre indefinido que sigue aumentando las pérdidas económicas en alimentos y turismo.

en alimentos y turismo. Una nueva asonada contra militares se registró en Ipiales, Nariño , mientras se realizaban operativos contra el contrabando de cigarrillos.

, mientras se realizaban operativos contra el contrabando de cigarrillos. Reforma Tributaria y presupuesto para el 2026 siguen en discusión en el Congreso de la República .

. Gloria Patricia Guerrero será la nueva ministra de las TIC, en remplazo de Julián Molina.

