Continúa la polémica por la Tributaria: Meridiano Blu, 25 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: 25 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 25 de septiembre de 2025:
- Se registraron 11 personas fallecidas tras consumir licor con metanol en Barranquilla.
- El gobierno nacional advirtió una gran caída en el número de nacimientos en el país en el ultimo año.
- La Fundación Universitaria San José ratificó que anuló el título profesional de Juliana Guerrero.
- La jefatura de seguridad de la presidencia aclaró que los militares capturados por una presunta infiltración de la seguridad del presidente, nunca tuvieron contacto con el primer mandatario.
- El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, lanzó críticas al gobierno del presidente Petro en el Congreso Nacional de Comerciantes.
Escuche el programa completo aquí: