Continúa la polémica por la Tributaria: Meridiano Blu, 25 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 25 de septiembre de 2025:



Se registraron 11 personas fallecidas tras consumir licor con metanol en Barranquilla .

. El gobierno nacional advirtió una gran caída en el número de nacimientos en el país en el ultimo año .

. La Fundación Universitaria San José ratificó que anuló el título profesional de Juliana Guerrero .

. La jefatura de seguridad de la presidencia aclaró que los militares capturados por una presunta infiltración de la seguridad del presidente, nunca tuvieron contacto con el primer mandatario.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, lanzó críticas al gobierno del presidente Petro en el Congreso Nacional de Comerciantes.

