Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Continúa la polémica por la Tributaria: Meridiano Blu, 25 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 25 de septiembre de 2025:

  • Se registraron 11 personas fallecidas tras consumir licor con metanol en Barranquilla.
  • El gobierno nacional advirtió una gran caída en el número de nacimientos en el país en el ultimo año.
  • La Fundación Universitaria San José ratificó que anuló el título profesional de Juliana Guerrero.
  • La jefatura de seguridad de la presidencia aclaró que los militares capturados por una presunta infiltración de la seguridad del presidente, nunca tuvieron contacto con el primer mandatario.
  • El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, lanzó críticas al gobierno del presidente Petro en el Congreso Nacional de Comerciantes.

Escuche el programa completo aquí:

