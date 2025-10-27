En vivo
Alias 'El Viejo'
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa

Daniel Quintero, ¿candidato presidencial? 27 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 27 de octubre de 2025:

  • Se registra una caótica situación de movilidad en Kennedy debido a manifestaciones por cambios en el sentido de una vía.
  • Fue capturado alias 'Gramo', presunto responsable del atentado contra la Escuela Militar de Aviación de Cali.
  • Las emergencias por lluvias en la vereda El Toro, en Dabeiba, dejan dos muertos, tres heridos y tres desaparecidos.
  • La consulta interna del Pacto Histórico tuvo más de dos millones de votos en las elecciones del pasado 26 de octubre.
  • Tras las elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico, Daniel Quintero anunció que irá a la Registraduría para presentarse como precandidato para las elecciones de 2026.
  • El presidente de la República Gustavo Petro empezó una gira por el Medio Oriente tras la perdida de las ayudas económicas por parte de Estados Unidos.

Escuche el programa completo aquí:

