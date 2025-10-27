Daniel Quintero, ¿candidato presidencial? 27 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 27 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 27 de octubre de 2025:
- Se registra una caótica situación de movilidad en Kennedy debido a manifestaciones por cambios en el sentido de una vía.
- Fue capturado alias 'Gramo', presunto responsable del atentado contra la Escuela Militar de Aviación de Cali.
- Las emergencias por lluvias en la vereda El Toro, en Dabeiba, dejan dos muertos, tres heridos y tres desaparecidos.
- La consulta interna del Pacto Histórico tuvo más de dos millones de votos en las elecciones del pasado 26 de octubre.
- Tras las elecciones de la consulta interna del Pacto Histórico, Daniel Quintero anunció que irá a la Registraduría para presentarse como precandidato para las elecciones de 2026.
- El presidente de la República Gustavo Petro empezó una gira por el Medio Oriente tras la perdida de las ayudas económicas por parte de Estados Unidos.
