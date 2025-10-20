Decisiones de Petro ante tensión con EEUU: 20 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 20 de octubre de 2025:



En Barranquilla se registra una alerta por onda tropical que crece cerca de las costas del Caribe colombiano.

colombiano. Daños en la nube de Amazon Web Services ocasionaron varias afectaciones al servicio digital y bancario en el país .

. El gobierno está evaluando las medidas que tomará el país luego de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar los aranceles para Colombia.

luego de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar los aranceles para Colombia. En medio de las recientes tensiones entre Colombia y Estado Unidos y la preocupación de los mercados, el dólar tuvo una fuerte alza .

. Los expresidentes Uribe y Pastrana le solicitaron al presidente Petro que aclare su relación con el jefe del Cartel de los Soles , Nicolás Maduro.

, Nicolás Maduro. La Fiscalía General de la nación decidió trasladar el caso a Bogotá de la desaparición de la estudiante de Medicina Tatiana Hernández en Cartagena, por petición de su familia.

