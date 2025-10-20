Decisiones de Petro ante tensión con EEUU: 20 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 20 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 20 de octubre de 2025:
- En Barranquilla se registra una alerta por onda tropical que crece cerca de las costas del Caribe colombiano.
- Daños en la nube de Amazon Web Services ocasionaron varias afectaciones al servicio digital y bancario en el país.
- El gobierno está evaluando las medidas que tomará el país luego de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar los aranceles para Colombia.
- En medio de las recientes tensiones entre Colombia y Estado Unidos y la preocupación de los mercados, el dólar tuvo una fuerte alza.
- Los expresidentes Uribe y Pastrana le solicitaron al presidente Petro que aclare su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro.
- La Fiscalía General de la nación decidió trasladar el caso a Bogotá de la desaparición de la estudiante de Medicina Tatiana Hernández en Cartagena, por petición de su familia.
Escuche el programa completo aquí: